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Дальнее зарубежье 02.08.2017 15:04

ЕС заявляет о поддержке усилий властей Афганистана в борьбе с терроризмом

Только прекращение насилия и всеобъемлющее мирное урегулирование конфликта могут обеспечить мир афганскому народу, на протяжении многих десятилетий страдающему от отсутствия безопасности, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) в связи с терактами в Герате и Кабуле.

"Европейский союз выражает искренние соболезнования семьям и друзьям жертв этих нападений и желает скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в коммюнике, распространенном в среду в Брюсселе.

Европейский союз, отмечается в заявлении представителя ЕВС, подтверждает свою приверженность поддержке афганских властей в борьбе с терроризмом. ЕС заявляет о единстве с афганским народом в усилиях по борьбе против этой глобальной угрозы.

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Тэги: ЕС, АФГАНИСТАН, ТЕРАКТ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]