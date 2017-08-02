ЕС заявляет о поддержке усилий властей Афганистана в борьбе с терроризмом

Только прекращение насилия и всеобъемлющее мирное урегулирование конфликта могут обеспечить мир афганскому народу, на протяжении многих десятилетий страдающему от отсутствия безопасности, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) в связи с терактами в Герате и Кабуле.

"Европейский союз выражает искренние соболезнования семьям и друзьям жертв этих нападений и желает скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в коммюнике, распространенном в среду в Брюсселе.

Европейский союз, отмечается в заявлении представителя ЕВС, подтверждает свою приверженность поддержке афганских властей в борьбе с терроризмом. ЕС заявляет о единстве с афганским народом в усилиях по борьбе против этой глобальной угрозы.