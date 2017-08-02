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СНГ 02.08.2017 15:41

Предварительное судебное слушание по делу Улюкаева назначено на 8 августа

Замоскворецкий суд Москвы 8 августа приступит к рассмотрению дела в отношении экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в коррупции, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

"Предварительное слушание по делу Улюкаева назначено на 8 августа в 9:30", - сказала Э.Хиль в среду.

Она напомнила, что согласно законодательству заседание будет проходить в закрытом режиме.

В ходе предварительного слушания будет, в частности, решён вопрос о мере пресечения А.Улюкаеву на время рассмотрения дела судом, а также разрешены ходатайства, которые стороны посчитают заявить на данном этапе.

По итогам предварительных слушаний суд назначит дату рассмотрения дела по существу.

23 мая официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила "Интерфаксу", что А.Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки лицом, занимающим государственную должность, в особо крупном размере).

15 ноября 2016 года СКР сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении А.Улюкаева. Экс-глава Минэкономразвития в тот же день был помещён под домашний арест, где и находится до сих пор.

По данным следствия, обстоятельства преступления связаны с получением А.Улюкаевым 14 ноября 2016 года $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО "НК "Роснефть" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК "Башнефть" в размере 50%. А.Улюкаев свою вину не признает.

Президент РФ Владимир Путин 15 ноября 2016 года освободил А.Улюкаева от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Позднее министром экономического развития был назначен Максим Орешкин. Премьер РФ Дмитрий Медведев заявлял, что отставка А.Улюкаева не означает признания вины бывшего министра в инкриминируемых ему преступлениях.

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Тэги: РОССИЯ, УЛЮКАЕВ, СУД, ДАТА


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