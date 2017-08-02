Центризбирком на президентских выборах собирается установить камеры видеонаблюдения в территориальных избиркомах

Видеонаблюдение на президентских выборах России может охватить 85% населения, камеры впервые появятся в территориальных избирательных комиссиях (ТИКах), заявил зампредседателя ЦИК России Николай Булаев в среду на заседании комиссии.
Н.Булаев сообщил, что Центризбирком подготовил документ, который регулирует порядок видеонаблюдения в помещениях для голосования избиркомов и ТИКах. По его словам, было несколько вариантов данного документа, они обсуждались экспертным сообществом внутри комиссии.
"Обращу внимание на несколько новых позиций, которые появились в этом документе. Мы впервые описываем в этом документе возможность организации видеонаблюдения в территориальных избирательных комиссиях. Этого не было, сегодня мы эту норму делаем легитимной, и я надеюсь, что мы сможем отстоять правомерность своих позиций", - отметил зампред ЦИКа.
Он сообщил, что в представленном варианте видеонаблюдение будет организовано на участках, где будет голосовать 85% населения РФ, эти участки будут находиться во всех областных центрах, районах и крупных населенных пунктах.
"При этой достаточности и разумности расходы федерального бюджета не столь велики, как раньше. Мы уверены, что предложения, которые сформулированы Минкомсвязи, они укладываются в цифру до 3 млрд рублей, а если быть точным - 2,7 млрд", - уточнил Н.Булаев.
"Это позволяет нам решить те задачи, которые мы перед собой ставим при организации видеонаблюдения на выборах президента РФ", - подчеркнул он.
Он также отметил, что видеокамеры можно было бы установить в ТИКах, в помещениях, где идет прием протоколов участковых избирательных комиссий, и там, где идет заполнение увеличенной формы итогов голосования.
"В режиме онлайн мы сможем наблюдать, что же происходит в каждой территориальной избирательной комиссии, и в целом регионе и стране", - заметил Н.Булаев.
"Что касается участковых комиссий, то в данном случае ничего нового по сравнению с тем, что было, мы не предполагаем. Мы конкретизировали порядок установки видеокамер, конкретизировали порядок доступа к изменению сектора обзора. Мы более жестко это прописали", - сообщил Н.Булаев.
Было прописано время хранения видеоархива, оно устанавливается договором между Минкомсвязи и исполнителем работ, но он не может быть меньше трех месяцев, утончил он.
"Кроме того, есть более жестко сформулированная норма. В случае если по какому-либо избирательному участку имеется обращение в суд, то видеоархив с этого участка хранится до момента принятия решения судом и вступления его в законную силу", - пояснил Н.Булаев.
"Что касается доступа к видеоархиву, то он достаточно широкий. Естественно все наблюдатели по своему участку имеют доступ и возможность обратиться и воспользоваться видеоархивом. Имеют возможность члены избирательных комиссий, неограниченные возможности у партий, которые выдвинули кандидатов в президенты. В любое время они могут обратиться с запросом и получить. И естественно у самих кандидатов в президенты - в любое время, на любом участке", - сказал Н.Булаев.
Он уточнил, что тот вариант документа, который предлагается, не претендует на идеальность. "Мы сегодня даже не принимаем его за основу, мы рассматриваем его, чтобы направить его дальше в партии, экспертам, и получить оценку. Мы готовы к конструктивному обсуждению", - заключил Н.Булаев.
Евросоюз назначил нового посла в Азербайджан
Армения обстреляла позиции азербайджанских военных из пулеметов - Минобороны Азербайджана
Армения обстреляла позиции азербайджанских военных 135 раз - Минобороны Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 30 млн манатов на ускорение строительства БММТП, 37 млн манатов - на покупку и ремонт кранов
Курс манат/доллар на 3 августа - 1,7008 AZN/$1
Прокачка азербайджанской нефти по БТД в январе-июле сократилась на 12%
Археологи обнаружили место древнего поселения людей эпохи энеолита в НАР Азербайджана
Правительство Южной Кореи планирует повышение налогов для состоятельных людей
Полиция Баку задержала подозреваемого в совершении кражи золотых изделий на 3 тыс. манат
Azeravtoyol получит 2,7 млн манатов на строительство автодороги в Уджарском районе
Azeravtoyol получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Компания Bakcell провела очередной семинар на тему «Введение в область мобильных телекоммуникаций»
Стартовал проект «Школа обучения», для молодых людей с ограниченными физическими возможностями, проживающих в регионах страны
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»