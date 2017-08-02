Центризбирком на президентских выборах собирается установить камеры видеонаблюдения в территориальных избиркомах

Видеонаблюдение на президентских выборах России может охватить 85% населения, камеры впервые появятся в территориальных избирательных комиссиях (ТИКах), заявил зампредседателя ЦИК России Николай Булаев в среду на заседании комиссии.

Н.Булаев сообщил, что Центризбирком подготовил документ, который регулирует порядок видеонаблюдения в помещениях для голосования избиркомов и ТИКах. По его словам, было несколько вариантов данного документа, они обсуждались экспертным сообществом внутри комиссии.

"Обращу внимание на несколько новых позиций, которые появились в этом документе. Мы впервые описываем в этом документе возможность организации видеонаблюдения в территориальных избирательных комиссиях. Этого не было, сегодня мы эту норму делаем легитимной, и я надеюсь, что мы сможем отстоять правомерность своих позиций", - отметил зампред ЦИКа.

Он сообщил, что в представленном варианте видеонаблюдение будет организовано на участках, где будет голосовать 85% населения РФ, эти участки будут находиться во всех областных центрах, районах и крупных населенных пунктах.

"При этой достаточности и разумности расходы федерального бюджета не столь велики, как раньше. Мы уверены, что предложения, которые сформулированы Минкомсвязи, они укладываются в цифру до 3 млрд рублей, а если быть точным - 2,7 млрд", - уточнил Н.Булаев.

"Это позволяет нам решить те задачи, которые мы перед собой ставим при организации видеонаблюдения на выборах президента РФ", - подчеркнул он.

Он также отметил, что видеокамеры можно было бы установить в ТИКах, в помещениях, где идет прием протоколов участковых избирательных комиссий, и там, где идет заполнение увеличенной формы итогов голосования.

"В режиме онлайн мы сможем наблюдать, что же происходит в каждой территориальной избирательной комиссии, и в целом регионе и стране", - заметил Н.Булаев.

"Что касается участковых комиссий, то в данном случае ничего нового по сравнению с тем, что было, мы не предполагаем. Мы конкретизировали порядок установки видеокамер, конкретизировали порядок доступа к изменению сектора обзора. Мы более жестко это прописали", - сообщил Н.Булаев.

Было прописано время хранения видеоархива, оно устанавливается договором между Минкомсвязи и исполнителем работ, но он не может быть меньше трех месяцев, утончил он.

"Кроме того, есть более жестко сформулированная норма. В случае если по какому-либо избирательному участку имеется обращение в суд, то видеоархив с этого участка хранится до момента принятия решения судом и вступления его в законную силу", - пояснил Н.Булаев.

"Что касается доступа к видеоархиву, то он достаточно широкий. Естественно все наблюдатели по своему участку имеют доступ и возможность обратиться и воспользоваться видеоархивом. Имеют возможность члены избирательных комиссий, неограниченные возможности у партий, которые выдвинули кандидатов в президенты. В любое время они могут обратиться с запросом и получить. И естественно у самих кандидатов в президенты - в любое время, на любом участке", - сказал Н.Булаев.

Он уточнил, что тот вариант документа, который предлагается, не претендует на идеальность. "Мы сегодня даже не принимаем его за основу, мы рассматриваем его, чтобы направить его дальше в партии, экспертам, и получить оценку. Мы готовы к конструктивному обсуждению", - заключил Н.Булаев.