Delta Telecom и «Лаборатория Касперского» договорились об усилении кибербезопасности азербайджанских интернет-пользователей

Азербайджанское OOO «Delta Telecom» (национальный интернет-провайдер) и российская «Лаборатория Касперского» договорились о совместном усилении кибербезопасности азербайджанских интернет-пользователей, говорится в сообщении российской компании.

«Компании заключили соглашение о сотрудничестве, благодаря чему все обновления защитных решений «Лаборатории Касперского» теперь поступают к азербайджанским пользователям с национальных серверов Delta Telecom», -отмечается в информации.

По данным компании, обновления скачиваются автоматически в фоновом режиме, не влияя на производительность пользовательских устройств.

«Согласно статистике «Лаборатории Касперского», за последние 12 месяцев (с июля 2016 г по июль 2017 г) количество азербайджанских пользователей, столкнувшихся с киберугрозами, увеличилось с 77% до 83%. Благодаря сотрудничеству с Delta Telecom, пользователи Азербайджана могут быть уверены, что они защищены от самых актуальных опасностей цифрового мира»,- подчеркивается в информации.

«Мы постоянно работаем над совершенствованием используемых технологий, развиваем инфраструктуру и стараемся повысить уровень предоставляемых услуг. Сотрудничество с «Лабораторией Касперского» – важный шаг в этом направлении. Объединение наших ресурсов и возможностей, несомненно, позволит азербайджанским пользователям получать максимум преимуществ от высоких технологий», – отмечается в информации со слов главы департамента обработки данных Delta Telecom Руфата Талыбова.

«Уверен, что это сотрудничество благоприятно отразится на развитии рынка информационных технологий в стране», – отметил официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане Мушвиг Мамедов.

Н.Аббасова