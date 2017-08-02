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Внешняя политика 02.08.2017 15:47

Евросоюз назначил нового посла в Азербайджан

Европейский Союз назначил Кестутиса Янкаускаса главой азербайджанского представительства ЕС, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в дипмиссии.

«К.Янкаускас прибудет в Азербайджан в начале сентября»,- отметили в представительстве ЕС.

Литовский дипломат К.Янкаускас работал в посольствах Литвы в США и Швеции. До назначения в Азербайджан возглавлял мониторинговую миссию в Грузии. В системе МИД Латвии работает с 1991 года.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, ПОСОЛ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]