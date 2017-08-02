Евросоюз назначил нового посла в Азербайджан

Европейский Союз назначил Кестутиса Янкаускаса главой азербайджанского представительства ЕС, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в дипмиссии.

«К.Янкаускас прибудет в Азербайджан в начале сентября»,- отметили в представительстве ЕС.

Литовский дипломат К.Янкаускас работал в посольствах Литвы в США и Швеции. До назначения в Азербайджан возглавлял мониторинговую миссию в Грузии. В системе МИД Латвии работает с 1991 года.

Ф.Исазаде