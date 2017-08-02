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ТЭК 02.08.2017 16:04

Цены на нефть стабилизировались в ходе торгов, Brent торгуется у $51,8 за баррель

Нефть эталонных марок стабилизировалась в среду в ожидании официальных данных о запасах топлива в США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:50 в среду поднялась на $0,03 (0,06%) - до $51,81 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,07 (0,14%) - до $49,09 за баррель.

Накануне Американский институт нефти (API), собирающий данные о запасах на добровольной основе, сообщил о росте резервов нефти в США на прошлой неделе на 1,78 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует данные о запасах нефти в США за прошлую неделю в среду в 18:30. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти по итогам прошлой недели на 2,8 млн баррелей.

Вместе с тем добыча нефти странами ОПЕК в июле выросла на 210 тыс. баррелей в сутки, до 32,87 млн б/с, согласно данным аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg.

Многие участники рынка, тем не менее, рассчитывают на ребалансировку спроса и предложения за счет увеличения предложения. В частности, заместитель директора исследовательского подразделения китайской компании Unipec Ван Пэй отметил, что ожидает роста импорта нефти в страну в 2017 году до 400 млн тонн, при этом независимые НПЗ импортируют около 100 млн тонн из этого объема.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НЕФТЬ, ДЕНЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]