Компания Bakcell провела очередной семинар на тему «Введение в область мобильных телекоммуникаций»

Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане – компания Bakcell, провела очередной семинар для журналистов на тему «Введение в область мобильных телекоммуникаций». В этом году, на семинаре были подняты такие темы как дигитализация, роуминг, стартап-пространство в Азербайджане и проект «AppLab», интернет-продукты, информационная безопасность, инновационные решения, предлагаемые корпоративным клиентам Bakcell и др.
«Мобильные телекоммуникации являются одной из самых быстроразвивающихся сфер в мире. Для того, чтобы журналисты, освещающие телекоммуникационную индустрию в своей работе, могли поближе познакомиться с нововведениями в данной сфере и использовать эти знания в своей ежедневной деятельности, к семинару были привлечены ведущие специалисты компании Bakcell, которые с радостью поделились своим опытом с участниками мероприятия. . Мы уже четвертый год организуем семинар на тему «Введение в область мобильных телекоммуникаций», и каждый раз в нем принимают участие до 30-40 представителей прессы. Поэтому, мы планируем продолжить осуществление данной инициативы и в будущем» - говорит руководитель отдела корпоративных коммуникаций компании Bakcell г-жа Сухейла Джафарова.
В ходе семинара, журналисты ознакомились с презентацией об основных тенденциях цифровой трансформации, и ее положительном влиянии на повышение уровня удовлетворенности клиентов, представленной руководителем подразделения по управлению клиентским опытом и каналами Эмином Аскерсоем. Затем, старший специалист по TADIG (Группа по обмену биллинговой информацией) Лев Гунин, ознакомил представителей прессы с механизмом предоставления услуг роуминга, регулировки тарифов, а также с правилами заключения роуминг-партнерств с операторами различных стран и общим процессом работы отдела роуминга. Старший специалист по развитию дата-услуг Назлы Оруджева представила презентацию о самых инновационных продуктах на базе мобильного интернета, предлагаемых компанией Bakcell, названной провайдером самых скоростных услуг мобильной сети в Азербайджане. Менеджер по развитию приложений Орхан Бабаев, рассказал участникам семинара о стартап-среде в Азербайджане, а также о программе Applab, осуществляемой компанией Bakcell. В заключение, слушателям была представлена презентация на тему информационной безопасности и уникальных услуг, предоставляемых компанией Bakcell корпоративным клиентам.
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О компании Bakcell
Компания Bakсell – Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане - предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sür@, Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G и 4G.
Благодаря более чем 5300 базовым станциям, cеть Bakcell охватывает более 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Bakcell является лидером в сфере инноваций и посредством услуг Sür@ и создания новых партнерств, фокусируется на предоставлении самого качественного мобильного интернета азербайджанским пользователям. Услуги 3G компании Bakcell доступны во всех регионах Азербайджана и охватывают 93% населения.
Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).
Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89
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