Суд в Германии решил, что местные власти могут запрещать пастафарианам рекламировать свои мессы

В ФРГ суд постановил, что региональные власти имеют право препятствовать так называемой Церкви летающего макаронного монстра (пастафариане - ИФ) рекламировать "макаронные мессы" у въезда в населенный пункт Темплин (земля Бранденбург), сообщило в среду агентство Ассошиэйтед Пресс.

По его информации, в Германии это обычная практика, когда у въезда в города размещены таблички, на которых размещена информация о том, что вблизи есть католический или лютеранский храм, а также информация о предстоящих богослужениях.

Такую табличку хотели разместить представители Церкви летающего макаронного монстра в годе Темплин к северо-востоку от Берлина.

Пастафарианство или Церковь летающего макаронного монстра - пародийная религия, основанная выпускником Университета штата Орегон физиком Бобби Хендерсоном в 2005 году в знак протеста против решения департамента образования штата Канзас, требовавшего ввести в школьный курс концепцию "Разумного замысла" как альтернативу эволюционному учению.

В открытом письме на своём сайте Б.Хендерсон возвестил о вере в сверхъестественного создателя, похожего на макароны и тефтели - летающего макаронного монстра, и призвал к изучению пастафарианства в школах наряду с другими религиями, используя аргумент "редукцио ад абсурдум" - доведения до абсурда.