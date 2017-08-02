Госнефтефонд Азербайджана в июле сократил продажу инвалюты на аукционах на 32%

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в июле 2017 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $253,2 млн, отмечается в сообщении фонда.

"ГНФАР на валютных аукционах в течение июля текущего года продал инвалюты на сумму $253,2 млн", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, ГНФАР в июне 2017 года продал на валютных аукционах инвалюты на $373,2 млн. Таким образом, в июле 2017 года объем продажи инвалюты со стороны фонда по сравнению с июнем 2017 года сократился на 32,2%.

В целом, в январе-июле текущего года ГНФАР продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $1 млрд 940,92 млн.

ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.

ГНФАР в 2016 году продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $4,9 млрд, что на 37,5% ниже, чем в 2015 году.

Н.Аббасова