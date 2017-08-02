Киргизские оппозиционеры получили до 14 лет тюрьмы за подготовку переворота

Члены киргизского оппозиционного движения "Народный парламент" получили до 14 лет тюремного срока по обвинению в приготовлении к насильственному захвату власти в стране.

Как сообщили в среду "Интерфаксу" в Первомайском суде Бишкека, приговор вынесен шестерым членам "Народного парламента".

По словам собеседника агентства, "Бекболот Талгарбеков и Торобай Кулубаев приговорены к 14 годам тюремного срока в колонии усиленного режима. Еще один лидер движения - Марат Султанов получил 10 лет колонии. Тойгонбек Калматов и Александр Гусев получили условные сроки - пять и шесть лет соответственно".

12 мая 2016 года сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) задержали лидеров оппозиционного "Народного парламента", которых обвинили в приготовлении к насильственному захвату власти и применению насилия в отношении представителя власти, а также в разжигании межнациональной и межрегиональной вражды.

В тот же день возглавляемый задержанными оппозиционерами "Народный парламент" провел в Бишкеке форум, на котором прозвучали требования смены власти в республике из-за складывающейся тяжелой социально-экономической ситуации.

В день задержания оппозиционеров в Интернете появились аудиозаписи трех телефонных разговоров, в ходе которых Б.Талгарбеков, Т.Кулубаев и М.Султанов, а также некий "близкий друг" и некий "московский друг" обсуждают планы подготовки смены власти в Киргизии. Согласно записям, смена власти была намечена на 17 мая 2016 года, в тот день когда "Народный парламент" анонсировал многотысячную акцию на площади Победы в Бишкеке с требованием отставки президента Киргизии.