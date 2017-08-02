Житель Петербурга не выходил из квартиры со времени распада СССР

Судебные приставы Санкт-Петербурга отравили на лечение пожилую супружескую пару, в квартире которой обнаружили полутораметровый слой мусора, сообщает пресс-служба городского управления ФССП в среду.
Приставы начали исполнительное производство после решения суда о выселении пожилых супругов из квартиры социального найма. С соответствующим иском в суд обратилось жилищное агентство.
"Причиной стало ненадлежащее состояние квартиры, до которого ее довела хозяйка жилплощади. Пожилая женщина страдает психическим заболеванием и регулярно приносит в своё жилище мусор с улицы. В результате пол двухкомнатной квартиры в доме на Дачном проспекте покрылся слоем хлама толщиной 1,5 метра", - говорится в сообщении ФССП.
В процессе ведения исполнительного производства стало понятно, что выселять пару придется принудительно. Учитывая возраст должников, решено было делать это в присутствии бригады врачей.
"Когда они (приставы и врачи - ИФ) попали в квартиру, то обнаружили среди куч мусора истощённого пожилого мужчину - должника. В течение многих лет он не покидал свою комнату. Из документов, подтверждающих личность, у него был лишь паспорт гражданина СССР. Мужчина незамедлительно был направлен в больницу. Саму виновницу беспорядка в квартире доставили в психиатрическую клинику", - отмечают приставы.
В пресс-службе управления "Интерфаксу" уточнили, что мужчина не выходил из квартиры со времени распада СССР.
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