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СНГ 02.08.2017 17:16

Житель Петербурга не выходил из квартиры со времени распада СССР

Судебные приставы Санкт-Петербурга отравили на лечение пожилую супружескую пару, в квартире которой обнаружили полутораметровый слой мусора, сообщает пресс-служба городского управления ФССП в среду.

Приставы начали исполнительное производство после решения суда о выселении пожилых супругов из квартиры социального найма. С соответствующим иском в суд обратилось жилищное агентство.

"Причиной стало ненадлежащее состояние квартиры, до которого ее довела хозяйка жилплощади. Пожилая женщина страдает психическим заболеванием и регулярно приносит в своё жилище мусор с улицы. В результате пол двухкомнатной квартиры в доме на Дачном проспекте покрылся слоем хлама толщиной 1,5 метра", - говорится в сообщении ФССП.

В процессе ведения исполнительного производства стало понятно, что выселять пару придется принудительно. Учитывая возраст должников, решено было делать это в присутствии бригады врачей.

"Когда они (приставы и врачи - ИФ) попали в квартиру, то обнаружили среди куч мусора истощённого пожилого мужчину - должника. В течение многих лет он не покидал свою комнату. Из документов, подтверждающих личность, у него был лишь паспорт гражданина СССР. Мужчина незамедлительно был направлен в больницу. Саму виновницу беспорядка в квартире доставили в психиатрическую клинику", - отмечают приставы.

В пресс-службе управления "Интерфаксу" уточнили, что мужчина не выходил из квартиры со времени распада СССР.

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Тэги: РОССИЯ, ПЕТЕРБУРГ, ПРИСТАВЫ, ВЫСЕЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]