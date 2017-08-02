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СНГ 02.08.2017 17:33

Глава парламента Молдавии подтверждает планы открытия в Кишиневе бюро НАТО

Председатель парламента Молдавии Андриан Канду заявил, что Бюро по связям НАТО будет открыто в Кишиневе в скором будущем, хотя против этого резко возражает нынешний президент республики Игорь Додон.

Подводя в среду на пресс-конференции итоги завершившейся осенне-летней сессии парламента, он назвал принятое решение по этому поводу "одним из важнейших решений парламента в рамках этой сессии".

А.Канду подчеркнул, что "выполнение соглашения об ассоциации с Европейским Союзом является важнейшей задачей для Молдавии". "Мы должны четко придерживаться этого пути, должны доказать, что место Республики Молдова - в большой семье европейских народов",- подчеркнул А.Канду.

Согласно официальным сообщениям НАТО, запланированное на июль открытие Бюро по связям НАТО в Кишиневе перенесено на сентябрь. В Кишинев уже приехала будущий руководитель Бюро, гражданка Литвы Кристина Балейсите (Kristina Baleysyte), которая ранее возглавляла аналогичный офис НАТО в Тбилиси.

Молдавия подписала Соглашение об открытии Бюро НАТО в Кишиневе 29 ноября 2016 г. Документ подписали в штаб-квартире НАТО в Брюсселе премьер-министр Павел Филип и Йенс Столтенберг. Документ был ратифицирован парламентом в декабре и вступил в силу до инаугурации нового президента Игоря Додона.

И.Додон считает открытие Бюро по связям НАТО "провокацией" и "покушением на нейтралитет Молдавии". В ходе встречи с премьер-министром и председателем парламента в феврале, он заявил, что "если они допустят открытие Бюро НАТО", то через год президент его закроет. И.Додон заявил о намерении блокировать работу офиса НАТО и "добиваться неукоснительного соблюдения нейтралитета Молдавии, который является одним из основополагающих конституционных принципов". Премьер-министр и председатель парламента призвали президента "не беспокоиться о сотрудничестве с НАТО, так как это не представляет угрозы для нейтралитета Молдавии".

На заседании правительства в феврале премьер-министр Павел Филип призвал министерство иностранных дел "не допустить затягивания процесса открытия Бюро по связям с НАТО". Заместитель главы МИД Лилиан Дарий ответил, что "для открытия Бюро по связям НАТО нет преград" и офис будет открыт в апреле 2017 г. Затем его открытие было перенесено на июль, а теперь - на сентябрь.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, НАТО, БЮРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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