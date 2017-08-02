Большинство граждан ЕС оптимистично смотрит на будущее Евросоюза - опрос

Спустя год после референдума о выходе Великобритании из Евросоюза большинство (56%) европейцев оптимистично настроено в отношении будущего ЕС, число таковых увеличилось на 6% с осени 2016 года, свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса социологической службы "Евробарометр".
"Сегодня их (число - ИФ) почти достигает большинства и в том, что касается оптимистического взгляда на состояние национальной экономики. Доверие к Европейскому союзу растет, достигая самого высокого уровня с 2010 года. Поддержка евро никогда не была столь твердой с 2004 года", - говорится в пресс-релизе по итогам исследования.
Самое значительное увеличение числа оптимистов отмечено во Франции (55% - рост на 14% с прошлой осени), в Дании (70% - рост на 13%) и в Португалии (64% - рост на 10%).
Также продолжает расти и доверие к ЕС. Оно достигло 42% (36% отмечено осенью 2016 года и 32% - осенью 2015 года). Особенно вырос этот показатель во Франции (41% - рост на 15%), в Дании (56% - рост на 11%) и в Эстонии (55% - рост на 11%). На 10% выросло доверие к Евросоюзу в Германии, достигнув 47%.
Как и в предыдущих двух опросах, которые состоялись весной и осенью 2016 года соответственно, доверие к национальным парламентам и правительствам также выросло, достигнув соответственно 36% и 37%, однако оно остается ниже уровня доверия к Евросоюзу, отмечает "Евробарометр".
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