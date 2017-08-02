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СНГ 02.08.2017 16:39

Пять человек погибли в ДТП в Дагестане

Автоавария с участием двух легковушек произошла в Дагестане, есть погибшие, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе МВД региона.

"Трагедия произошла на автодороге между населенными пунктами Бабаюрт и Сурикент сегодня примерно в 16:00 . Пять человек погибли при столкновении автомобилей "Лада-Калина" и ВАЗ-2111", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время на месте ДТП работает оперативно-следственная группа ГИБДД, причины ДТП выясняются.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]