Пять человек погибли в ДТП в Дагестане

Автоавария с участием двух легковушек произошла в Дагестане, есть погибшие, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе МВД региона.

"Трагедия произошла на автодороге между населенными пунктами Бабаюрт и Сурикент сегодня примерно в 16:00 . Пять человек погибли при столкновении автомобилей "Лада-Калина" и ВАЗ-2111", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время на месте ДТП работает оперативно-следственная группа ГИБДД, причины ДТП выясняются.