Пять человек погибли в ДТП в Дагестане

Автоавария с участием двух легковушек произошла в Дагестане, есть погибшие, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе МВД региона.
"Трагедия произошла на автодороге между населенными пунктами Бабаюрт и Сурикент сегодня примерно в 16:00 . Пять человек погибли при столкновении автомобилей "Лада-Калина" и ВАЗ-2111", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время на месте ДТП работает оперативно-следственная группа ГИБДД, причины ДТП выясняются.
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