США успешно испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

ВВС США успешно запустили межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Minuteman III без боевого заряда, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По его данным, пуск состоялся в 02.10 по местному времени (12.10 мск) в среду с военно-воздушной базы Ванденберг (штат Калифорния). В заявлении ВВС отмечалось, что испытание должно продемонстрировать эффективность, готовность и точность системы.

Отмечается, что ракета пролетела над Тихим океаном 4,2 тыс. миль (6760 км) и поразила цель вблизи атолла Кваджалейн.

Этот пуск стал четвертым испытательным пуском ракеты в 2017 году.