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Дальнее зарубежье 02.08.2017 18:14

США успешно испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

ВВС США успешно запустили межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Minuteman III без боевого заряда, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По его данным, пуск состоялся в 02.10 по местному времени (12.10 мск) в среду с военно-воздушной базы Ванденберг (штат Калифорния). В заявлении ВВС отмечалось, что испытание должно продемонстрировать эффективность, готовность и точность системы.

Отмечается, что ракета пролетела над Тихим океаном 4,2 тыс. миль (6760 км) и поразила цель вблизи атолла Кваджалейн.

Этот пуск стал четвертым испытательным пуском ракеты в 2017 году.

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Тэги: США, РАКЕТА, ИСПЫТАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]