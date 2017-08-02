Киргизский экс-депутат и оппозиционер Жапаров осужден к 11,5 годам заключения

Бывший оппозиционный депутат парламента Киргизии Садыр Жапаров приговорен к 11 с половиной годам лишения свободы, сообщили в среду "Интерфаксу" в Первомайском районном суде Бишкека.
По словам собеседника агентства, С.Жапаров признан виновным по статье УК "Захват заложника". Суд приговорил обвиняемого к 11 годам и шести месяцам тюремного срока в колонии усиленного режима.
В марте один из бывших лидеров оппозиционной партии "Ата-Журт" (Отечество) С.Жапаров был задержан и помещен в СИЗО Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.
Арест политика сопровождался акциями протеста его сторонников, стихийный митинг сторонников С.Жапарова 25 марта у здания ГКНБ закончился разгоном. Милиция заявила, что акция была пресечена из-за агрессивного поведения участников.
В пресс-службе МВД Киргизии сообщили, что после разгона митинга в поддержку С.Жапарова было задержано 105 человек. 64 из них судом вынесено решение об административном аресте от двух до пяти суток, 12 получили предупреждения, с остальными задержанными проведена профилактическая беседа. Среди задержанных оказались два брата и два сына С.Жапарова.
Экс-депутат парламента Киргизии С.Жапаров был задержан по возвращении в Киргизию. В 2013 году, в результате митинга за национализацию золоторудного месторождения "Кумтор" в городе Каракол (Иссык-Кульская область, север Киргизии) губернатор области был взят в заложники. В ГКНБ считают, что С.Жапаров был организатором того митинга. В течение последних нескольких лет С.Жапаров проживал за границей, по данным местных СМИ - на Кипре.
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