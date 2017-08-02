В парламентском большинстве Грузии готовы обсудить конституционные изменения с оппозицией в Страсбурге

В парламентском большинстве Грузии одобряют предложение главы Венецианской комиссии Джанни Букиккио провести в сентябре этого года в Страсбурге встречу с целью обсуждения проекта конституционных изменений, содержание которого вызвало споры между представителями правящей политической силы и оппозиционными партиями.
"Готовы к политическому диалогу с квалифицированными оппозиционными партиями в любом месте", - заявил журналистам в среду лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе.
"Для нас это будет еще одна возможность ознакомить оппозиционные партии с нашими аргументами по поводу конституционных изменений", - сказал он, выразив надежду, что включенность Венецианской комиссии в этот диалог поможет сделать непредвзятые оценки этих аргументов и будет способствовать качеству диалога.
А.Талаквадзе считает, что достижение консенсуса по изменениям Конституции входит в интересы всех политических сил в Грузии.
Ранее в среду оппозиционная партия "Свободная Грузия" опубликовала текст письма председателя Венецианской комиссии Джанни Букиккио, в котором он предложил грузинским политическим партиям встретиться в Страсбурге 6 сентября.
В партии сообщили журналистам, что в ближайшие дни девять оппозиционных партий начнут консультации с другими оппозиционными силами и неправительственными организациями по вопросам повестки дня и формата инициированной Венецианской комиссией встречи в Страсбурге.
Ранее ряд оппозиционных партий Грузии обратились к главе Венецианской комиссии с просьбой оказать посредничество в диалоге между оппозицией и правящей партией "Грузинская мечта" по вопросу изменений в Конституцию.
Как сообщалось, представители оппозиционных партий и ряда неправительственных организаций в Грузии выступают против утверждения парламентом проекта изменений в Основной закон, подготовленного государственной конституционной комиссией.
Как заявляют оппозиционеры, представленный проект изменений в Конституцию не поддержала ни одна политическая партия, кроме правящей "Грузинской мечты".
В мае текущего года ряд грузинских оппозиционных партий и неправительственных организаций подписали совместную декларацию, в которой говорится о неприемлемости нескольких основных изменений в Конституцию, в частности, о недопустимости изменения процедуры прямого избрания президента Грузии, упразднения Совета национальной безопасности при президенте, запрета на создание предвыборных блоков.
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