Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0112 RUR   0.0282 GBR   2.2462 TRY   0.4813

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.71 Brent   52.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 38° Завтра 24° 33° 5 Авг 24° 32° 6 Авг 25° 35°

СНГ 02.08.2017 19:01

Спикер молдавского парламента обвинил Рогозина в провокациях в адрес Молдавии

Председатель парламента Молдавии Андриан Канду заявил, что действия вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, связанные с празднованием 25-летия миротворческой операции на Днестре, носят оскорбительный характер по отношению к Молдавии.

"Наша страна остается расколотой. Нам нечего праздновать, мы должны только чтить память погибших. Дмитрия Рогозин знал о том, что мы против этих торжеств. Он также знал, что ему запрещен прилет в Молдавию, а также транзит через территорию Румынии", - отметил А.Канду.

По его мнению, Д.Рогозин "допустил провокацию, когда решил прилететь рейсовым самолетом".

"Он прекрасно был осведомлен о том, что ему не разрешат пролетать через воздушное пространство Румынии. Он пошел на эту провокацию, поставив под угрозу жизнь и безопасность женщин и детей, которые находились в самолете. Ответственность за это полностью лежит на Дмитрии Рогозине", - подчеркнул А.Канду.

Как сообщалось, Молдавия объявила Д.Рогозина "нежелательной персоной" на своей территории. Постановление об этом принято на заседании правительства Молдавии в среду.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОЛДАВИЯ, ПАРЛАМЕНТ, РОГОЗИН, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Президент Молдавии намерен не допустить перехода к одномандатным округам при избрании парламента Президент Молдавии собирается внести законопроект о праве главы республики распускать парламент Парламент Молдавии изучит факты возможных нарушений во время прошедших местных выборов В ЕС верят в то, что Молдавия преодолеет политический кризис - посол Шубель Фракция коммунистов в молдавском парламенте настаивает на отставке правительства Партия коммунистов Молдавии требует проведения досрочных выборов в парламент не позднее июня 2013 года

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]