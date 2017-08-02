Спикер молдавского парламента обвинил Рогозина в провокациях в адрес Молдавии

Председатель парламента Молдавии Андриан Канду заявил, что действия вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, связанные с празднованием 25-летия миротворческой операции на Днестре, носят оскорбительный характер по отношению к Молдавии.
"Наша страна остается расколотой. Нам нечего праздновать, мы должны только чтить память погибших. Дмитрия Рогозин знал о том, что мы против этих торжеств. Он также знал, что ему запрещен прилет в Молдавию, а также транзит через территорию Румынии", - отметил А.Канду.
По его мнению, Д.Рогозин "допустил провокацию, когда решил прилететь рейсовым самолетом".
"Он прекрасно был осведомлен о том, что ему не разрешат пролетать через воздушное пространство Румынии. Он пошел на эту провокацию, поставив под угрозу жизнь и безопасность женщин и детей, которые находились в самолете. Ответственность за это полностью лежит на Дмитрии Рогозине", - подчеркнул А.Канду.
Как сообщалось, Молдавия объявила Д.Рогозина "нежелательной персоной" на своей территории. Постановление об этом принято на заседании правительства Молдавии в среду.
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