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Регион 02.08.2017 19:19

Двое мужчин совершили намаз в Айя-София в знак протеста против действий Израиля на Храмовой горе

В турецких СМИ появилось видео, на котором видно, как двое граждан Турции Халил Акьяман и Мехмет Алан под видом туристов зашли в здание стамбульского музея Айя-София и совершили намаз.

"Вчера в три часа ночи израильтяне ворвались в нашу мечеть Аль-Акса. Сегодня мы молимся здесь. Это не музей, а мечеть. Все они (туристы - ИФ) находятся в мусульманской святыне, которую захватил султан Фатих. Это мечеть. Я помолюсь и уйду", - приводят турецкие СМИ слова одного из молившихся мужчин.

Охрана музея дала возможность завершить намаз, после чего вывела обоих из здания за нарушение правил поведения.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ИЗРАИЛЬ, МУЗЕЙ, ПРОТЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]