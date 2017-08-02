Археологи обнаружили место древнего поселения людей эпохи энеолита в НАР Азербайджана

Археологическая экспедиция Нахчыванского отделения Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) обнаружила место древнего поселения людей эпохи энеолита в городе Нахчыван, сообщает региональное бюро агентства «Интерфакс-Азербайджан».
«Археологические раскопки на этой территории начались в прошлом месяце. Исследование обнаруженного древнего поселения позволяет утверждать, что древние люди поселились на территории нынешнего города Нахчыван еще 8 тыс. лет назад. Мы можем утверждать, что поселение относится к раннему периоду культуры энеолита», - сказал «Интерфакс-Азербайджан» руководитель экспедиции, член-корреспондент НАНА Вели Бахшалиев.
Он подчеркнул, что во время раскопок были обнаружены образцы изготовленных из обсидиана орудий труда и фрагменты различной керамической посуды.
По словам ученого, раскопки на этом месте древнего поселения дополняют результаты исследований, проведенных в последние годы на местах древних поселений в Кюльтепе, Сираб, Узуноба и в долине реки Нахчыванчай. Это, отметил В.Бахшалиев, позволяет утверждать, что, начиная еще с 7-6 тыс. до н.э. между племенами, проживавшими в Южном Азербайджане в бассейне озера Урмия, и племенами Кавказа, в том числе населявшими территорию Нахчывана, существовали культурные связи.
«Залежи обсидиана Зангезурских гор и бассейна озера Гейча (территория нынешней Армении) использовались племенами, проживавшими на юге Азербайджана, в том числе в Нахчыване. Исследования показывают, что обсидиан из Сюника и зангезурский обсидиан использовали как на территории Нахчывана, так и в бассейне озера Урмия. Так, 95% образцов обсидиана, обнаруженных в археологических памятниках бассейна Урмии, являются сюникского происхождения. 60-70% образцов обсидиана, найденных в Нахчыване на Кюльтепе и Овчулартепе, были доставлены из бассейна Гейча», - отмечает академик.
По словам В.Бахшалиева, это свидетельствует о том, что бассейн озера Гейча и Зангезурские горы в свое время принадлежали и контролировались племенами, проживавшими на территории древнего Нахчывана.
«Кроме того, найденные на месте древнего поселения в городе Нахчыван образцы керамики очень схожи с керамикой археологического памятника Далматепе в бассейне озера Урмия в Южном Азербайджане», - сказал В.Бахшалиев.
К.Гусейнова
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