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СНГ 02.08.2017 19:29

Спецпредставитель президента РФ высоко оценивает действия иракских войск по освобождении Мосула

В Москве дали высокую оценку действиям правительственных сил Ирака при освобождении Мосула от боевиков террористической организации ИГИЛ.

2 августа в МИД России состоялись консультации спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаила Богданова с замминистра иностранных дел Ирака Низаром Хейраллой, информирует МИД РФ.

"В ходе обстоятельного обсуждения актуальных вопросов региональной повестки дня упор был сделан на развитие ситуации в Ираке, а также проблематику сирийского урегулирования. При этом с российской стороны была дана высокая оценка усилиям, предпринимаемым иракским правительством в деле борьбы с международным терроризмом, в том числе в контексте освобождения от ИГИЛ города Мосул", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства по итогам встречи.

"Также была подтверждена последовательная поддержка Россией единства, суверенитета и территориальной целостности Ирака, отмечена недопустимость внешнего вмешательства в его внутренние дела, важность решения внутренних проблем в рамках инклюзивного диалога с учетом интересов всех этноконфессиональных групп иракского общества", - отмечается в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ИРАК, АНТИТЕРРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]