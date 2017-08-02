Спецпредставитель президента РФ высоко оценивает действия иракских войск по освобождении Мосула

В Москве дали высокую оценку действиям правительственных сил Ирака при освобождении Мосула от боевиков террористической организации ИГИЛ.

2 августа в МИД России состоялись консультации спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаила Богданова с замминистра иностранных дел Ирака Низаром Хейраллой, информирует МИД РФ.

"В ходе обстоятельного обсуждения актуальных вопросов региональной повестки дня упор был сделан на развитие ситуации в Ираке, а также проблематику сирийского урегулирования. При этом с российской стороны была дана высокая оценка усилиям, предпринимаемым иракским правительством в деле борьбы с международным терроризмом, в том числе в контексте освобождения от ИГИЛ города Мосул", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства по итогам встречи.

"Также была подтверждена последовательная поддержка Россией единства, суверенитета и территориальной целостности Ирака, отмечена недопустимость внешнего вмешательства в его внутренние дела, важность решения внутренних проблем в рамках инклюзивного диалога с учетом интересов всех этноконфессиональных групп иракского общества", - отмечается в сообщении.