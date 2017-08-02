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Транспорт и связь 02.08.2017 18:23

Президент Алиев распорядился выделить 30 млн манатов на ускорение строительства БММТП, 37 млн манатов - на покупку и ремонт кранов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить 30 млн манатов на ускорение строительства комплекса Бакинского международного морского торгового порта (БММТП), говорится в сообщении на сайте главы государства.

Президент распорядился выделить эти средства министерству экономики из государственного бюджета 2017 года.

Кроме того, глава государства распорядился из государственного бюджета 2017 года выделить ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» 33,2 млн манатов на покупку 6 портальных кранов и 3,6 млн манатов на модернизацию 2 имеющихся кранов.

Как сообщалось ранее, мощность БММТП в рамках первой фазы строительства к концу I-го квартала 2018 года будет увеличена до 15 млн тонн грузов. После завершения второго этапа мощность порта планируется увеличить до 17 млн тонн грузов, третьего этапа – до 25 млн тонн грузов.

Строительство БММТП осуществляется в поселке Алят (пригород Баку) на площади 400 га. В настоящее время здесь функционирует паромный терминал, который был введен в эксплуатацию в июне 2014 года в рамках первого этапа строительных работ.

Подрядчиком строительства нового морского торгового порта выступило ОАО «Azerkorpu». Проект портового комплекса подготовлен голландской компанией «Royal Haskoning».

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БММТП, СТРОИТЕЛЬСТВО, УСКОРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]