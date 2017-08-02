Министр нефти Ирана Зангане выдвинут в состав правительства второго срока Рухани - СМИ

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, судя по всему, останется в правительстве нового состава после инаугурации президента Ирана Хасана Рухани.

Несмотря на слухи об отставке, Б.Зангане был выдвинут в новый состав кабинета второго срока президента Х.Рухани, сообщили в среду иранские СМИ после последнего заседания правительства перед намеченным на 5 августа приведением к присяге вновь избранного президента.

Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Шахиндохт Молаверди сообщила журналистам после заседания, что в новом кабинете будут три женщины.

В свою очередь, вице-президент Ирана по правовым вопросам Маджид Ансари сказал, что не останется в новом кабинете. Покидает правительство и министр юстиции Мостафа Пур-Мохаммади.

Выборы президента Ирана состоялись 19 мая. Хасан Рухани был переизбран на второй срок.

По данным иранских СМИ, на церемонию приглашены многочисленные иностранные гости.

Известно, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини будет присутствовать на инаугурации. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщал, что отправится в Иран на инаугурацию. Среди зарубежных гостей будет и формальный глава государства председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам.