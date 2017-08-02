Министр нефти Ирана Зангане выдвинут в состав правительства второго срока Рухани - СМИ

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, судя по всему, останется в правительстве нового состава после инаугурации президента Ирана Хасана Рухани.
Несмотря на слухи об отставке, Б.Зангане был выдвинут в новый состав кабинета второго срока президента Х.Рухани, сообщили в среду иранские СМИ после последнего заседания правительства перед намеченным на 5 августа приведением к присяге вновь избранного президента.
Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Шахиндохт Молаверди сообщила журналистам после заседания, что в новом кабинете будут три женщины.
В свою очередь, вице-президент Ирана по правовым вопросам Маджид Ансари сказал, что не останется в новом кабинете. Покидает правительство и министр юстиции Мостафа Пур-Мохаммади.
Выборы президента Ирана состоялись 19 мая. Хасан Рухани был переизбран на второй срок.
По данным иранских СМИ, на церемонию приглашены многочисленные иностранные гости.
Известно, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини будет присутствовать на инаугурации. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщал, что отправится в Иран на инаугурацию. Среди зарубежных гостей будет и формальный глава государства председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам.
Евросоюз назначил нового посла в Азербайджан
Армения обстреляла позиции азербайджанских военных из пулеметов - Минобороны Азербайджана
Армения обстреляла позиции азербайджанских военных 135 раз - Минобороны Азербайджана
Китай стал крупнейшим в мире рынком автомобилей на новых источниках энергии
Президент Алиев распорядился выделить 30 млн манатов на ускорение строительства БММТП, 37 млн манатов - на покупку и ремонт кранов
Археологи обнаружили место древнего поселения людей эпохи энеолита в НАР Азербайджана
Правительство Южной Кореи планирует повышение налогов для состоятельных людей
Полиция Баку задержала подозреваемого в совершении кражи золотых изделий на 3 тыс. манат
Azeravtoyol получит 2,7 млн манатов на строительство автодороги в Уджарском районе
Azeravtoyol получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Компания Bakcell провела очередной семинар на тему «Введение в область мобильных телекоммуникаций»
Стартовал проект «Школа обучения», для молодых людей с ограниченными физическими возможностями, проживающих в регионах страны
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»