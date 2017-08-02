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Дальнее зарубежье 02.08.2017 20:41

США не будут терпеть действия Ирана и КНДР, представляющие угрозу для мира - Трамп

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Вашингтон будет следить за Пхеньяном и Тегераном, которые своими действиями дестабилизируют ситуацию в мире.

"В законе (о санкциях - ИФ) содержится четкое послание Ирану и КНДР относительно того, что американский народ не будет терпеть их опасное и дестабилизирующее поведение", - говорится в заявлении Д.Трампа, опубликованном в связи с подписанием закона о санкциях против РФ, Ирана и КНДР.

При этом американский лидер подчеркнул, что "Америка продолжит тесно сотрудничать со своими союзниками, а также следить за опасными действиями, которые предпринимаются этими двумя странами".

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Тэги: США, КНДР, ИРАН, ТРАМП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]