США не будут терпеть действия Ирана и КНДР, представляющие угрозу для мира - Трамп

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Вашингтон будет следить за Пхеньяном и Тегераном, которые своими действиями дестабилизируют ситуацию в мире.
"В законе (о санкциях - ИФ) содержится четкое послание Ирану и КНДР относительно того, что американский народ не будет терпеть их опасное и дестабилизирующее поведение", - говорится в заявлении Д.Трампа, опубликованном в связи с подписанием закона о санкциях против РФ, Ирана и КНДР.
При этом американский лидер подчеркнул, что "Америка продолжит тесно сотрудничать со своими союзниками, а также следить за опасными действиями, которые предпринимаются этими двумя странами".
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