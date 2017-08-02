Санкции США против РФ будут действовать до полного освобождения украинской земли, заявляет Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко приветствует подписание президентом США Дональдом Трампом нового пакета санкций относительно России.

"Как мы и договаривались в Вашингтоне, Конгресс проголосовал, а президент Дональд Трамп подписал. Санкции касаются, в том числе и политизированного проекта "Северный поток-2", - написал П.Порошенко на своей странице в Фейсбуке в среду вечером.

Он также отметил, что санкции "будут действовать до полного освобождения украинской земли" и это еще раз подтверждает стратегическое направление отношений Украины и США.