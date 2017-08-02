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СНГ 02.08.2017 20:58

Санкции США против РФ будут действовать до полного освобождения украинской земли, заявляет Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко приветствует подписание президентом США Дональдом Трампом нового пакета санкций относительно России.

"Как мы и договаривались в Вашингтоне, Конгресс проголосовал, а президент Дональд Трамп подписал. Санкции касаются, в том числе и политизированного проекта "Северный поток-2", - написал П.Порошенко на своей странице в Фейсбуке в среду вечером.

Он также отметил, что санкции "будут действовать до полного освобождения украинской земли" и это еще раз подтверждает стратегическое направление отношений Украины и США.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, США, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]