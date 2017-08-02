Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0112 RUR   0.0282 GBR   2.2462 TRY   0.4813

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.71 Brent   52.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 38° Завтра 24° 33° 5 Авг 24° 32° 6 Авг 25° 35°

Дальнее зарубежье 02.08.2017 21:15

Песков: подписание Трампом закона о санкциях де-факто ничего не меняет, ничего нового нет

Подписание президентом США Дональдом Трампом закона о санкциях в отношении России ничего не меняет в уже сложившейся ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Де-факто это ничего не меняет. Ничего нового нет", - сказал Д.Песков.

Отвечая на вопрос о возможных ответных мерах, Д.Песков сказал: "Уже были приняты ответные меры".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, США, САНКЦИИ


Похожие новости


Вопрос экстрадиции осужденного в Азербайджане блогера Лапшина - не тема Кремля, считает Песков Дата визита в РФ короля Саудовской Аравии пока неизвестна - Песков Гибель лидера ИГ в Сирии пока не подтверждается - Ушаков Путин провел для десяти юных россиян экскурсию по Кремлю, показал им свой кабинет Кремль: в Москве решительно осуждают теракты в Иране, указывают на востребованность скоординированных действий по борьбе с терроризмом В Кремле с интересом ждут выхода фильма Оливера Стоуна о Путине - пресс-секретарь президента РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]