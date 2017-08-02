Песков: подписание Трампом закона о санкциях де-факто ничего не меняет, ничего нового нет

Подписание президентом США Дональдом Трампом закона о санкциях в отношении России ничего не меняет в уже сложившейся ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Де-факто это ничего не меняет. Ничего нового нет", - сказал Д.Песков.

Отвечая на вопрос о возможных ответных мерах, Д.Песков сказал: "Уже были приняты ответные меры".