Постпред РФ при ООН о санкциях США: Россия не сдается и не прогибается

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил в среду, что Россия не сдастся перед лицом новых санкций со стороны США.
"Те, кто изобрел этот законопроект, если они думали, что смогут изменить нашу политику, то они ошибались. Они должны хорошо знать, что мы не сгибаемся и не сдаемся", - заявил он журналистам в Нью-Йорке.
В.Небензя подчеркнул, что подобные действия "неминуемо вредят нашим отношениям": "Однако мы будем работать в существующих условиях в надежде, что однажды ситуация изменится".
"Некоторые американские чиновники полагают, что санкции могут подтолкнуть Россию к сотрудничеству с США. Это странная разновидность подбадривания", - добавил В.Небензя.
Постпред РФ при ООН также задался вопросом: "Я хотел бы узнать, есть ли что-то в мире на сегодняшний день, в чем Россия не виновата?"
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