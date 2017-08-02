Указ Трампа о санкциях против РФ предусматривает выделение $30 млн на энергобезопасность Украины - посольство Украины в США

Закон "Противодействие противникам Америки через санкции", подписанный президентом США Дональдом Трампом в среду, предусматривает выделение средств на поддержание энергетической безопасности Украины, сообщает посольство Украины в США.
"Законодательный акт предусматривает создание "Фонда для противодействия российскому влиянию" и выделяет в его бюджет 250 млн долларов на 2018-2019 финансовые годы. На реализацию инициатив по поддержке энергетической безопасности Украины предусматривается выделение 30 млн долларов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства в среду.
По данным посольства, политикой США, согласно закону, является поддержка правительства Украины в восстановлении суверенитета и территориальной целостности, осуждение и противодействие всем дестабилизирующим усилиям правительства РФ в Украине, непризнание незаконной аннексии Крыма правительством РФ или отторжения любой части территории Украины с использованием военной силы.
Предусмотрена также помощь США по реформированию энергетического сектора Украины и уменьшению зависимости от российских энергетических ресурсов, продолжение противодействия реализации проекта "Северный поток-2".
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