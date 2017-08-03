Президент СЩА Дональд Трамп в очередной раз обвинил СМИ в публикации лживых сообщений о его заявлениях.

Поводом послужила публикация на сайте golf.com статьи о том, что при посещении принадлежащего ему закрытого гольф-клуба в Бедминстере (штат Нью-Джерси) он якобы сказал своим партнерам по игре, что любит посещать клуб, поскольку Белый дом является "свалкой".

"Я люблю Белый дом, это одно из прекраснейших зданий, которые я когда-либо видел. Однако фейковые новости заявили, что я назвал его свалкой. АБСОЛЮНАЯ ЛОЖЬ", - написал президент США на своей странице в твиттере.