США попытаются использовать форум по безопасности в Маниле для усиления давления на КНДР - чиновник

Соединенные Штаты планируют использовать площадку предстоящего в конце нынешней - начале будущей недели Регионального форума АСЕАН по безопасности для консолидации всех заинтересованных сторон в вопросах давления на Северную Корею, сообщила журналистам и.о. помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Сьюзан Торнтон.
"В этом году мы ожидает увидеть на форуме общий хор осуждения Северной Кореи за ее провокационное поведение", - сказала дипломат.
В форуме примут участие 26 стран Азии, Европы, а также США.
В проекте итогового заявления председателя форума, которым располагают некоторые СМИ, указывается на "серьезную озабоченность" в связи с регулярными пусками КНДР баллистических ракет.
В то же время в нем отмечается, что КНДР на форуме "заявила, что ее ядерная оружейная программа является мерой самообороны против враждебных действий".
Со стороны США в форуме примет участие госсекретарь Рекс Тиллерсон, с российской стороны - глава МИД РФ Сергей Лавров. Как сообщалось, между ними состоится двухсторонняя встреча, которая привлекает повышенное внимание в связи с подписанием накануне американским президентом Дональдом Трампом закона, предусматривающего новые санкции против России.
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