Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0149 RUR   0.0281 GBR   2.249 TRY   0.4811

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.71 Brent   52.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 32° Завтра 23° 33° 5 Авг 25° 35° 6 Авг 26° 37°

Дальнее зарубежье 03.08.2017 10:15

США попытаются использовать форум по безопасности в Маниле для усиления давления на КНДР - чиновник

Соединенные Штаты планируют использовать площадку предстоящего в конце нынешней - начале будущей недели Регионального форума АСЕАН по безопасности для консолидации всех заинтересованных сторон в вопросах давления на Северную Корею, сообщила журналистам и.о. помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Сьюзан Торнтон.

"В этом году мы ожидает увидеть на форуме общий хор осуждения Северной Кореи за ее провокационное поведение", - сказала дипломат.

В форуме примут участие 26 стран Азии, Европы, а также США.

В проекте итогового заявления председателя форума, которым располагают некоторые СМИ, указывается на "серьезную озабоченность" в связи с регулярными пусками КНДР баллистических ракет.

В то же время в нем отмечается, что КНДР на форуме "заявила, что ее ядерная оружейная программа является мерой самообороны против враждебных действий".

Со стороны США в форуме примет участие госсекретарь Рекс Тиллерсон, с российской стороны - глава МИД РФ Сергей Лавров. Как сообщалось, между ними состоится двухсторонняя встреча, которая привлекает повышенное внимание в связи с подписанием накануне американским президентом Дональдом Трампом закона, предусматривающего новые санкции против России.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ФИЛИППИНЫ, КНДР, ДАВЛЕНИЕ


Похожие новости


Трамп пригласил президента Филиппин в Вашингтон Президент Филиппин продолжит сближение с Китаем, несмотря на победу Трампа в США - агентство Американские базы на Филиппинах - ответ США на усиление роли Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе - эксперт США и Филиппины подписали соглашение о дополнительном сотрудничестве в сфере обороны США придут на помощь Филиппинам в случае оккупации Китаем спорных островов - адмирал Подтверждена гибель почти 1750 человек на Филиппинах в результате тайфуна

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]