Манат подешевел к евро и подорожал к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 3 августа установил на уровне 1,7008 манат/$1 (2 августа - 1,7008 манат/$1), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 3 августа ЦБА установил на уровне 2.0149 манат/1EUR (2 августа - 2,0112 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната на 3 августа по отношению к российскому рублю определил 0.0281 манат/1RUB (2 августа - 0,0282 манат/1RUB).
Ф.Исазаде
Армения обстреляла позиции азербайджанских военных из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Евросоюз назначил нового посла в Азербайджан
Армения обстреляла позиции азербайджанских военных из пулеметов - Минобороны Азербайджана
Экипаж МРК «Град Свияжск» успешно поразил воздушную мишень в небе над Каспийским морем на конкурсе «Кубок моря-2017»
Владимир Кличко завершил боксерскую карьеру - СМИ
В Баку состоялась жеребьевка по этапам и эпизодам конкурса «Кубок моря - 2017» - Минобороны Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии новых социальных объектов на северо-западе Азербайджана
Президент Алиев совершает поездку на северо-запад республики
Евросоюз выделит Азербайджану 13,5 млн. евро на развитие сферы АПК в Лянкаране
Президент Узбекистана уволил главу гостелерадиокомпании, не справившегося с ее модернизацией
Генсек НАТО осудил нападение на конвой альянса в Кандагаре
На фоне поддержки со стороны США премьер Грузии уверен в возможности мирного урегулирования конфликтов
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Компания Bakcell провела очередной семинар на тему «Введение в область мобильных телекоммуникаций»
Стартовал проект «Школа обучения», для молодых людей с ограниченными физическими возможностями, проживающих в регионах страны
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»