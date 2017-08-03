Манат подешевел к евро и подорожал к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 3 августа установил на уровне 1,7008 манат/$1 (2 августа - 1,7008 манат/$1), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 3 августа ЦБА установил на уровне 2.0149 манат/1EUR (2 августа - 2,0112 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната на 3 августа по отношению к российскому рублю определил 0.0281 манат/1RUB (2 августа - 0,0282 манат/1RUB).

Ф.Исазаде