Новые ключевые министры назначены в японском правительстве

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ определил состав нового правительства, сообщил журналистам генеральный секретарь японского кабинета министров Есихидэ Суга.
На пост главы оборонного ведомства назначен Ицунори Онодера, который уже занимал этот пост с декабря 2012 года по сентябрь 2014 года. Предыдущий министр обороны - Томоми Инада - ушла в отставку из-за скандала с документами о деятельности японских миротворцев.
Пост главы МИД отведен 54-летнему Таро Коно, получившему образование в США. Фумио Кисида, который возглавлял внешнеполитическое ведомство с 2012 года, переходит на один из руководящих постов в Либерально-демократическую партию.
Министры финансов, торговли, а также сам генсек кабинета сохранили свои посты.
Перестановки в кабинете министров, как отмечают наблюдатели, связаны с резким падением доверия к правительству и самому премьеру, представляющему ЛДП страны, на фоне ряда нелицеприятных скандалов и просчетов.
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