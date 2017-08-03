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Дальнее зарубежье 03.08.2017 10:28

Новые ключевые министры назначены в японском правительстве

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ определил состав нового правительства, сообщил журналистам генеральный секретарь японского кабинета министров Есихидэ Суга.

На пост главы оборонного ведомства назначен Ицунори Онодера, который уже занимал этот пост с декабря 2012 года по сентябрь 2014 года. Предыдущий министр обороны - Томоми Инада - ушла в отставку из-за скандала с документами о деятельности японских миротворцев.

Пост главы МИД отведен 54-летнему Таро Коно, получившему образование в США. Фумио Кисида, который возглавлял внешнеполитическое ведомство с 2012 года, переходит на один из руководящих постов в Либерально-демократическую партию.

Министры финансов, торговли, а также сам генсек кабинета сохранили свои посты.

Перестановки в кабинете министров, как отмечают наблюдатели, связаны с резким падением доверия к правительству и самому премьеру, представляющему ЛДП страны, на фоне ряда нелицеприятных скандалов и просчетов.

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Тэги: ЯПОНИЯ, МИНИСТРЫ, НАЗАНАЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]