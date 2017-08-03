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Дальнее зарубежье 03.08.2017 10:39

В Афганистане погибли два американских военнослужащих - Пентагон

Два американских военнослужащих погибли при теракте против конвоя сил НАТО в провинции Кандагар на юге Афганистана, официально подтвердили в Пентагоне.

Ответственность за взрыв, устроенный террористом-смертником, взяли на себя афганские талибы.

Более подробной информации пока нет. Руководство силами США в Афганистане отказалось от комментариев, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Как напомнил телеканал NBC, на состоявшейся в июле встрече с генералами президент Дональд Трамп не скрывал крайнего раздражения в связи с ситуацией в Афганистане и даже предлагал сменить командующего силами США и НАТО в Афганистане генерала Джона Николсона.

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Тэги: США, АФГАНИСТАН, ВОЕННЫЕ, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]