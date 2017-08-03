В Афганистане погибли два американских военнослужащих - Пентагон

Два американских военнослужащих погибли при теракте против конвоя сил НАТО в провинции Кандагар на юге Афганистана, официально подтвердили в Пентагоне.

Ответственность за взрыв, устроенный террористом-смертником, взяли на себя афганские талибы.

Более подробной информации пока нет. Руководство силами США в Афганистане отказалось от комментариев, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Как напомнил телеканал NBC, на состоявшейся в июле встрече с генералами президент Дональд Трамп не скрывал крайнего раздражения в связи с ситуацией в Афганистане и даже предлагал сменить командующего силами США и НАТО в Афганистане генерала Джона Николсона.