Американский конгресс толкает администрацию на нарушение договора по ракетам средней и меньшей дальности - СМИ

Конгресс США пытается заставить правительство нарушить условия подписанного с Россией договора по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСД) от 1987 года и начать производство ракет, запрещенных этим документом, сообщила газета Politico.
"Законопроекты по военному бюджету, находящиеся и в сенате, и в палате представителей, предлагают военным приступить к производству ракет средней дальности, запрещенных договором от 1987 года", - пишет издание.
По мнению сторонников такого шага, Россия нарушает договор. Однако противники таких действий США считают, что "это может увеличить шансы ядерной конфронтации в условиях, когда отношения между двумя странами опустились ниже уровня времен холодной войны", отмечается в статье.
В то же время административно-бюджетное управление американской администрации в недавнем заявлении отметило, что в настоящее время "разрабатываются комплексные стратегические меры дипломатического, военного и экономического характера по максимальному усилению давления на Россию", и "привязка администрации к определенному типу ракет бесполезна, поскольку лимитирует возможности потенциального военного ответа".
Издание считает, что законодатели "пытаются сформировать новые трения" с президентом, который уже обвинил конгресс в "неконституционных действиях", заложенных в пописанном им законе с новыми санкциями против России. В документе заложено положение, запрещающее президенту отменять санкции против других государств без согласования с конгрессом.
Армения обстреляла позиции азербайджанских военных из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Евросоюз назначил нового посла в Азербайджан
Армения обстреляла позиции азербайджанских военных из пулеметов - Минобороны Азербайджана
Азерэнержи в январе-июле увеличил выработку электроэнергии на 1%
Венесуэла всё ближе к дефолту, до конца года необходимо погасить долги на $5 млрд
Манат и доллар сохранили позиции на валютном аукционе в четверг
Экипаж МРК «Град Свияжск» успешно поразил воздушную мишень в небе над Каспийским морем на конкурсе «Кубок моря-2017»
Владимир Кличко завершил боксерскую карьеру - СМИ
В Баку состоялась жеребьевка по этапам и эпизодам конкурса «Кубок моря - 2017» - Минобороны Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии новых социальных объектов на северо-западе Азербайджана
Президент Алиев совершает поездку на северо-запад республики
Евросоюз выделит Азербайджану 13,5 млн. евро на развитие сферы АПК в Лянкаране
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Компания Bakcell провела очередной семинар на тему «Введение в область мобильных телекоммуникаций»
Стартовал проект «Школа обучения», для молодых людей с ограниченными физическими возможностями, проживающих в регионах страны
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»