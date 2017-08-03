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Дальнее зарубежье 03.08.2017 11:00

Американский конгресс толкает администрацию на нарушение договора по ракетам средней и меньшей дальности - СМИ

Конгресс США пытается заставить правительство нарушить условия подписанного с Россией договора по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСД) от 1987 года и начать производство ракет, запрещенных этим документом, сообщила газета Politico.

"Законопроекты по военному бюджету, находящиеся и в сенате, и в палате представителей, предлагают военным приступить к производству ракет средней дальности, запрещенных договором от 1987 года", - пишет издание.

По мнению сторонников такого шага, Россия нарушает договор. Однако противники таких действий США считают, что "это может увеличить шансы ядерной конфронтации в условиях, когда отношения между двумя странами опустились ниже уровня времен холодной войны", отмечается в статье.

В то же время административно-бюджетное управление американской администрации в недавнем заявлении отметило, что в настоящее время "разрабатываются комплексные стратегические меры дипломатического, военного и экономического характера по максимальному усилению давления на Россию", и "привязка администрации к определенному типу ракет бесполезна, поскольку лимитирует возможности потенциального военного ответа".

Издание считает, что законодатели "пытаются сформировать новые трения" с президентом, который уже обвинил конгресс в "неконституционных действиях", заложенных в пописанном им законе с новыми санкциями против России. В документе заложено положение, запрещающее президенту отменять санкции против других государств без согласования с конгрессом.

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Тэги: США, КОНГРЕСС, РОССИЯ, РАКЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]