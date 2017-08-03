Тегеран подготовил меры в ответ на санкции США - МИД Ирана

Иран уже подготовил список из 16 мер в качестве ответа на ужесточение Соединенными Штатами антииранских санкций, сообщил замминистра иностранных дел этой страны Аббас Аракчи.

В выступлении по государственному телевидению он не конкретизировал, какие шаги намерено предпринять иранское руководство, однако отметил, что некоторые из них коснутся совершенствования вооруженных сил страны.

Он также заявил, что введением санкций "была нарушена ядерная сделка".

Ранее сообщалось, что Иран направил жалобу в СБ ООН и в комиссию по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в связи с введением новых санкций США в отношении Ирана.

"Иранское ведомство, осуществляющее контроль над реализацией СВПД, оценило новые санкции со стороны США и решило, что они противоречат некоторым пунктам ядерной сделки", - сообщил во вторник иранским журналистам председатель меджлиса Исламской республики Али Лариджани.

По его словам, "Иран направил жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с нарушением Америкой условий СВДП".

Советник по международным делам руководителя Ирана Али Акбар Велаяти заявлял журналистам, что у Тегерана "есть много способов ответить на действия США так, чтобы не нарушить СВПД".