Нигерийского футболиста оштрафовали в Казахстане на $100 за просрочку регистрации

В Усть-Каменогорске (административный центр Восточно-Казахстанской области) суд оштрафовал футболиста из Нигерии за нарушение миграционного законодательства, сообщили в четверг агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе областного суда.
"Суд постановил оштрафовать 28-летнего бывшего легионера ФК "Восток" из Нигерии на 15 МРП. Он проживал в Усть-Каменогорске без регистрации, поэтому был привлечен к административной ответственности за нарушение законодательства Казахстана в области миграции населения", - сказали в пресс-службе.
МРП - месячный расчетный показатель, 1 МРП в Казахстане составляет 2269 тенге (335,21/$1).
Согласно материалам дела, нигерийский футболист с лета 2015 года живет в Усть-Каменогорске, где он заключил контракт с футбольным клубом "Восток", который позже был закрыт. Иностранец получил регистрацию в миграционной полиции сроком на год.
"По истечении срока пребывания в Республике Казахстан мужчина не выехал за пределы страны и продолжал находиться в Усть-Каменогорске, за продлением срока пребывания в Казахстане в установленном законом порядке не обращался", - пояснили в пресс-службе.
Иностранец уже заявил, что готов заплатить штраф и остаться в Казахстане. В данный момент он занимается продлением пребывания в Усть-Каменогорске.
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