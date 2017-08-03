Метаноловый завод SOCAR в январе-июле произвел свыше 140 тыс. тонн метанола

ООО «SOCAR Methanol» за январь-июль 2017 года произвело более 140 тыс. метанола, отмечается в сообщении предприятия.
«Метаноловый завод успешно продолжает свою деятельность и за период с 1 января 2017 года по 1 августа текущего года предприятием произведено свыше 140 тыс. метанола. Вместе с тем, в настоящее время ведутся исследования по выпуску на базе производства «SOCAR Methanol» в ближайшее время новой продукции для конечных потребителей под брендом «Made in Azerbaijan», - подчеркивается в сообщении.
Как сообщалось, максимальная производительность Азербайджанского метанолового завода составляет 650-700 тыс. тонн в год. В 2017 году завод планирует произвести 250 тыс. тонн метанола. Учитывая регулярный рост спроса на импорт метанола на мировых рынках, предприятие нацелено в среднесрочной перспективе на доведение производственной мощности до 500 тыс. тонн метанола в год.
Продукция, произведенная на метаноловом заводе, направляется на экспорт, главным образом, в Турцию, страны Западной Европы и Средиземноморья. В то же время общество продолжает исследования местного рынка
Минналогов 4 ноября зарегистрировало ООО «SOCAR Methanol» с уставным капиталом в 10 тыс. манатов.
Азербайджанский метаноловый завод в Гарадагском районе Баку был построен компанией AzMeCo. Инвестиции AzMeCo в строительство завода составили около $500 млн. Производственная мощность завода составляет 720 тыс. тонн метилового спирта в год. В конце 2015 года завод прекратил производственную деятельность.
SOCAR приобрела завод за 810 млн манатов у ЗАО «Аграркредит», получившего предприятие в свое распоряжение от Международного банка Азербайджана по решению суда.
Н.Аббасова
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