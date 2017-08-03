Евросоюз выделит Азербайджану 13,5 млн. евро на развитие сферы АПК в Лянкаране

Европейский Союз окажет поддержку Азербайджану в диверсификации экономики страны путем развития регионов, сообщает пресс-служба ЕС.

«Программа поддержки с бюджетом в 13,5 млн. евро будет нацелена на развитие Лянкаранского экономического региона и на повышение конкурентособности и добавленной стоимости продукции АПК», - отмечается в сообщении.

В рамках программы представители ЕС будут тесно работать с правительством Азербайджана для составления системы регионального планирования, отвечающей европейским стандартам.

Согласно сообщению, данные меры позволят улучшить бизнес среду в регионе и повысят благосостояние местных жителей.

Ф.Исазаде