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03.08.2017 10:49

Евросоюз выделит Азербайджану 13,5 млн. евро на развитие сферы АПК в Лянкаране

Европейский Союз окажет поддержку Азербайджану в диверсификации экономики страны путем развития регионов, сообщает пресс-служба ЕС.

«Программа поддержки с бюджетом в 13,5 млн. евро будет нацелена на развитие Лянкаранского экономического региона и на повышение конкурентособности и добавленной стоимости продукции АПК», - отмечается в сообщении.

В рамках программы представители ЕС будут тесно работать с правительством Азербайджана для составления системы регионального планирования, отвечающей европейским стандартам.

Согласно сообщению, данные меры позволят улучшить бизнес среду в регионе и повысят благосостояние местных жителей.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, ФИНАНСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]