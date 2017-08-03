Двое детей и водитель афганского чиновника погибли при взрыве в Кабуле - СМИ

Три человека, в том числе двое детей, погибли, один человек ранен в результате взрыва в четверг утром на севере Кабула.

Телеканала Tolo News со ссылкой на очевидцев сообщает, что целью террористов, скорее всего, был высокопоставленный чиновник правительства, у ворот дома которого было спрятано взрывное устройство.

В результате взрыва погиб водитель чиновника и двое детей, которые проходили мимо. Ранен один из охранников госслужащего. Сам чиновник, имя и должность которого не приводятся, не пострадал.