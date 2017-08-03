Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0149 RUR   0.0281 GBR   2.249 TRY   0.4811

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.71 Brent   52.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 32° Завтра 23° 33° 5 Авг 25° 35° 6 Авг 26° 37°

Дальнее зарубежье 03.08.2017 10:51

Двое детей и водитель афганского чиновника погибли при взрыве в Кабуле - СМИ

Три человека, в том числе двое детей, погибли, один человек ранен в результате взрыва в четверг утром на севере Кабула.

Телеканала Tolo News со ссылкой на очевидцев сообщает, что целью террористов, скорее всего, был высокопоставленный чиновник правительства, у ворот дома которого было спрятано взрывное устройство.

В результате взрыва погиб водитель чиновника и двое детей, которые проходили мимо. Ранен один из охранников госслужащего. Сам чиновник, имя и должность которого не приводятся, не пострадал.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, КАБУЛ, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


В Кабуле задержан член "Талибан", ответственный за теракты в афганской столице В Кабуле совершена серия терактов, есть жертвы и пострадавшие Не менее 20 человек погибли в результате взрыва в столице Афганистана В Кабуле снова произошел взрыв В Кабуле взорвали машину МВД Афганистана, есть жертвы Афганская полиция уничтожила боевиков, напавших на отель в Кабуле - полиция

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]