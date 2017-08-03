Власти Таджикистана обещают не привлекать к уголовной ответственности детей, примкнувших к террористам

В отношении всех граждан Таджикистана, примкнувших к террористическим организациям в Сирии и Ираке, возбуждены уголовные дела, однако несовершеннолетние к уголовной ответственности привлекаться не будут, заявил генпрокурор республики Юсуф Рахмон.

Отвечая в четверг на пресс-конференции в Душанбе на вопрос о судьбе женщин и детей, которые вместе с мужчинами отправились в Сирию и Ирак, он сообщил, что их дела будут рассматриваться после возвращения на родину.

"Конечно же, несовершеннолетние к уголовной ответственности привлекаться не будут. В отношении других будут приняты меры", - сказал генпрокурор.

Он также опроверг заявления некоторых правозащитников о гонениях на родственников членов запрещенных в стране организаций.

"Ничего подобного нет. Никакого давления на членов их семей не оказывается. В рамках уголовных дел родственники членов террористических, экстремистских групп, "Группы-24" и других запрещенных организаций допрашиваются. Никакого давления нет", - сказал Ю.Рахмон.

По данным ООН, более 250 таджикских детей находятся в зонах боевых действий в Сирии и Ираке.

18 июля международные правозащитные организации Human Rights Watch (HRW) и Норвежский Хельсинкский Комитет распространили заявление о преследовании властями Таджикистана родственников оппозиционных активистов.