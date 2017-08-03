Перевалка нефти в Новороссийске остановлена из-за шторма

Перевалка нефти в Новороссийске остановлена из-за плохой погоды.

"В Новороссийске со вчерашнего дня шторм. Все работы остановлены. Ветер 15 м/с. Один танкер стоит в ожидании улучшения погоды на рейде. Другой, загруженный вчера по графику, не удается отвести от причала из-за сильного бокового ветра", - сообщил журналистам советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин.

"Штормовой прогноз - до понедельника. В субботу возможно окно. В этом случае погрузка будет идти по фактической погоде", - добавил он.

По его информации, в остальных портах погода рабочая. Прием в систему и поставка на НПЗ идет по плану.