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ТЭК 03.08.2017 10:59

Перевалка нефти в Новороссийске остановлена из-за шторма

Перевалка нефти в Новороссийске остановлена из-за плохой погоды.

"В Новороссийске со вчерашнего дня шторм. Все работы остановлены. Ветер 15 м/с. Один танкер стоит в ожидании улучшения погоды на рейде. Другой, загруженный вчера по графику, не удается отвести от причала из-за сильного бокового ветра", - сообщил журналистам советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин.

"Штормовой прогноз - до понедельника. В субботу возможно окно. В этом случае погрузка будет идти по фактической погоде", - добавил он.

По его информации, в остальных портах погода рабочая. Прием в систему и поставка на НПЗ идет по плану.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПОРТЫ, НЕФТЬ, ПОГОДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]