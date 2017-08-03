Госнефтефонд закупает ПО для организации электронного документооборота

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) отбирает поставщика программного обеспечения для организации электронного документооборота и технических услуг для управления изменениями и мониторинга ситуаций по безопасности, говорится в объявлении фонда.

Отбор проводится методом открытого тендера, включающего два лота. Стоимость участия в каждом лоте- 100 манат.

Тендерные предложения компаний, сопровожденные банковской гарантией в размере 1% от стоимости предложения, принимаются до 5 сентября 2017 года. Тендерная процедура состоится 6 сентября.

Н.Аббасова