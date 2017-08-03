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Инфраструктура и тендеры 03.08.2017 11:22

Госнефтефонд закупает ПО для организации электронного документооборота

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) отбирает поставщика программного обеспечения для организации электронного документооборота и технических услуг для управления изменениями и мониторинга ситуаций по безопасности, говорится в объявлении фонда.

Отбор проводится методом открытого тендера, включающего два лота. Стоимость участия в каждом лоте- 100 манат.

Тендерные предложения компаний, сопровожденные банковской гарантией в размере 1% от стоимости предложения, принимаются до 5 сентября 2017 года. Тендерная процедура состоится 6 сентября.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГНФАР, ПОСТАВЩИК, ОТБОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]