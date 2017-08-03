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Бизнес и законодательство 03.08.2017 11:28

Деловой центр Азербайджана откроется в Астрахани в сентябре 2017 года

Деловой центр Азербайджана откроется в Астрахани в сентябре 2017 года, говорится в сообщении на сайте правительства Астраханской области.

«В реализацию проекта будет вложено 208,56 млн рублей частных инвестиций. Деловой центр Азербайджана в Астрахани станет вторым по счёту в России. Будет дополнительно создано 41 новое рабочее место. Средняя заработная плата составит 20,6 тысячи рублей», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, инвестиционный совет при правительстве Астраханской области на заседании в среду рассмотрел заявку от ООО «Мечта» на получение земельного участка в долгосрочную аренду без проведения торгов.

«Компания реализует на территории Астраханской области инвестпроект «Строительство Делового центра Азербайджана в Советском районе города Астрахани». В конце мая этого года проекту был присвоен статус особо важного, что даёт право на поддержку со стороны государства. В связи с этим, эксперты совета удовлетворили заявку и передали участок по улице Бакинская в долгосрочную аренду», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, ООО «Мечта» уже реализовало в Астраханской области ряд проектов социальной направленности, повлекших привлечение в регион значительных инвестиций.

«Также решением совета был утверждён состав рабочей группы. Она будет осуществлять контроль за ходом реализации инвестиционного проекта «Строительство Делового центра Азербайджана в Советском районе города Астрахани»», - говорится в сообщении.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АСТРАХАНЬ, ЦЕНТР, ДЕЛОВОЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]