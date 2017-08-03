Деловой центр Азербайджана откроется в Астрахани в сентябре 2017 года, говорится в сообщении на сайте правительства Астраханской области.
«В реализацию проекта будет вложено 208,56 млн рублей частных инвестиций. Деловой центр Азербайджана в Астрахани станет вторым по счёту в России. Будет дополнительно создано 41 новое рабочее место. Средняя заработная плата составит 20,6 тысячи рублей», - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, инвестиционный совет при правительстве Астраханской области на заседании в среду рассмотрел заявку от ООО «Мечта» на получение земельного участка в долгосрочную аренду без проведения торгов.
«Компания реализует на территории Астраханской области инвестпроект «Строительство Делового центра Азербайджана в Советском районе города Астрахани». В конце мая этого года проекту был присвоен статус особо важного, что даёт право на поддержку со стороны государства. В связи с этим, эксперты совета удовлетворили заявку и передали участок по улице Бакинская в долгосрочную аренду», - сказано в сообщении.
Согласно сообщению, ООО «Мечта» уже реализовало в Астраханской области ряд проектов социальной направленности, повлекших привлечение в регион значительных инвестиций.
«Также решением совета был утверждён состав рабочей группы. Она будет осуществлять контроль за ходом реализации инвестиционного проекта «Строительство Делового центра Азербайджана в Советском районе города Астрахани»», - говорится в сообщении.
А.Ахундов
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