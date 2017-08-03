Число претендентов на пост президента Киргизии сократилось до 56 - ЦИК

Два претендента на пост президента Киргизии отозвали свои заявления о выдвижении, еще одному отказано в приеме документов, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе Центральной избирательной комиссии республики.
"Двое граждан - Нусрет Мамедов и Анвар Сартаев - отозвали свои кандидатуры, выдвинутые на должность президента Киргизии", - сказал собеседник агентства.
"Еще одному кандидату - Куттубеку Бешбакову - было отказано в приеме заявления, так как на момент подачи заявления ему не было 35 лет", - отметил он.
Таким образом, по данным ЦИК, общее количество претендентов на должность президента республики теперь составляет 56 человек.
Выборы президента Киргизии назначены на 15 октября. Всего в ЦИК Киргизии поступило 59 заявлений о выдвижении на пост главы государства. 48 из них являются самовыдвиженцами, 11 кандидатов выдвинуты партиями. Регистрация кандидатов завершится 10 сентября.
Шестилетний президентский срок действующего главы государства Алмазбека Атамбаева истекает 1 декабря. Согласно Конституции страны, он не имеет права повторно баллотироваться.
По действующему законодательству, на должность президента Киргизии имеют право претендовать граждане республики от 35 до 70 лет.
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