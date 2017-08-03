Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0149 RUR   0.0281 GBR   2.249 TRY   0.4811

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.71 Brent   52.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 32° Завтра 23° 33° 5 Авг 25° 35° 6 Авг 26° 37°

СНГ 03.08.2017 12:03

Число претендентов на пост президента Киргизии сократилось до 56 - ЦИК

Два претендента на пост президента Киргизии отозвали свои заявления о выдвижении, еще одному отказано в приеме документов, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе Центральной избирательной комиссии республики.

"Двое граждан - Нусрет Мамедов и Анвар Сартаев - отозвали свои кандидатуры, выдвинутые на должность президента Киргизии", - сказал собеседник агентства.

"Еще одному кандидату - Куттубеку Бешбакову - было отказано в приеме заявления, так как на момент подачи заявления ему не было 35 лет", - отметил он.

Таким образом, по данным ЦИК, общее количество претендентов на должность президента республики теперь составляет 56 человек.

Выборы президента Киргизии назначены на 15 октября. Всего в ЦИК Киргизии поступило 59 заявлений о выдвижении на пост главы государства. 48 из них являются самовыдвиженцами, 11 кандидатов выдвинуты партиями. Регистрация кандидатов завершится 10 сентября.

Шестилетний президентский срок действующего главы государства Алмазбека Атамбаева истекает 1 декабря. Согласно Конституции страны, он не имеет права повторно баллотироваться.

По действующему законодательству, на должность президента Киргизии имеют право претендовать граждане республики от 35 до 70 лет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, ПРЕТЕНДЕНТЫ


Похожие новости


ЦИК Киргизии принял почти шесть десятков заявлений от желающих баллотироваться на выборах президента республики Киргизия - рай для бизнеса, считает Атамбаев Киргизский президент за год потратил на $100 тыс. больше, чем заработал Спикер киргизского парламента может включиться в борьбу за президентское кресло Киргизский лидер прибыл в Казань Киргизский президент получил в Москве сербскую награду

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]