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03.08.2017 12:01

Президент Алиев совершает поездку на северо-запад республики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отправился с четверг с визитом в Балакенский район на северо-западе республики, сообщает сайт главы государства.

И.Алиев побывал в парке культуры и отдыха имени Гейдара Алиева. Глава Исполнительной власти Балакенского района Ислам Рзаев информировал президента о проделанной в парке работе.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, РЕГИОН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]