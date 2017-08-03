Президент Алиев совершает поездку на северо-запад республики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отправился с четверг с визитом в Балакенский район на северо-западе республики, сообщает сайт главы государства.

И.Алиев побывал в парке культуры и отдыха имени Гейдара Алиева. Глава Исполнительной власти Балакенского района Ислам Рзаев информировал президента о проделанной в парке работе.

Р.Бабаев