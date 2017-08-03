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Дальнее зарубежье 03.08.2017 12:17

Хакеры вламываются в частную жизнь бельгийцев через их собственные веб-камеры

Бельгийские жилища и предприятия все чаще подвергаются взломам систем веб-камер, изображения которых затем выкладываются в интернете, сообщил телеканал VRT.

Журналисты VRT обнаружили на одном из сайтов видео многих бельгийцев, снятых на работе, у себя дома или во дворе камерами, установленными их владельцами в целях безопасности. Это не новое явление, однако, по данным канала, оно становится все более и более распространенным.

Бельгийский госсекретарь по вопросам защиты частной жизни Филипп де Бакер призвал пострадавших подавать жалобы в комиссию по защите частной жизни федерального полицейского подразделения по борьбе с компьютерными преступлениями.

По его словам, "речь идет о вопиющем нарушении права на частную жизнь". При этом он напомнил о важности применения пользователями средств защиты веб-камер от взломов.

В мае 2018 года ожидается вступление в силу нового европейского регламента по защите данных. Он, в частности, обяжет производителей учитывать требования о защите личных данных.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ВЕБ/КАМЕРЫ, ВЗЛОМЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]