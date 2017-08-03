Хакеры вламываются в частную жизнь бельгийцев через их собственные веб-камеры

Бельгийские жилища и предприятия все чаще подвергаются взломам систем веб-камер, изображения которых затем выкладываются в интернете, сообщил телеканал VRT.
Журналисты VRT обнаружили на одном из сайтов видео многих бельгийцев, снятых на работе, у себя дома или во дворе камерами, установленными их владельцами в целях безопасности. Это не новое явление, однако, по данным канала, оно становится все более и более распространенным.
Бельгийский госсекретарь по вопросам защиты частной жизни Филипп де Бакер призвал пострадавших подавать жалобы в комиссию по защите частной жизни федерального полицейского подразделения по борьбе с компьютерными преступлениями.
По его словам, "речь идет о вопиющем нарушении права на частную жизнь". При этом он напомнил о важности применения пользователями средств защиты веб-камер от взломов.
В мае 2018 года ожидается вступление в силу нового европейского регламента по защите данных. Он, в частности, обяжет производителей учитывать требования о защите личных данных.
Армения обстреляла позиции азербайджанских военных из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Евросоюз назначил нового посла в Азербайджан
Армения обстреляла позиции азербайджанских военных из пулеметов - Минобороны Азербайджана
Азерэнержи в январе-июле увеличил выработку электроэнергии на 1%
Венесуэла всё ближе к дефолту, до конца года необходимо погасить долги на $5 млрд
Манат и доллар сохранили позиции на валютном аукционе в четверг
Экипаж МРК «Град Свияжск» успешно поразил воздушную мишень в небе над Каспийским морем на конкурсе «Кубок моря-2017»
Владимир Кличко завершил боксерскую карьеру - СМИ
В Баку состоялась жеребьевка по этапам и эпизодам конкурса «Кубок моря - 2017» - Минобороны Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии новых социальных объектов на северо-западе Азербайджана
Президент Алиев совершает поездку на северо-запад республики
Евросоюз выделит Азербайджану 13,5 млн. евро на развитие сферы АПК в Лянкаране
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Компания Bakcell провела очередной семинар на тему «Введение в область мобильных телекоммуникаций»
Стартовал проект «Школа обучения», для молодых людей с ограниченными физическими возможностями, проживающих в регионах страны
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»