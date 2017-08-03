Рухани вступил в должность президента Ирана на второй срок

Руководитель Исламской республики Иран аятолла Сейед Али Хаменеи в четверг привел к присяге Хасана Рухани в должности президента страны, сообщает иранский телеканал "Пресс-ТВ".

По его данным, в инаугурационной речи Х.Рухани пообещал продолжить усилия для прекращения изоляции страны. "Изоляция для нас никогда не была приемлемой" - заявил Х.Рухани на церемонии присяги перед собравшимися политиками, чиновниками и военными.

"Ядерная сделка является признаком доброй воли Ирана на международной арене", - сказал президент, имея в виду соглашение 2015 года с мировыми державами об ограничении атомной программы Тегерана в обмен на ослабление санкций.

Выборы президента Ирана состоялись 19 мая. По их итогам Х.Рухани был переизбран на второй срок.