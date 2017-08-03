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Регион 03.08.2017 12:16

Рухани вступил в должность президента Ирана на второй срок

Руководитель Исламской республики Иран аятолла Сейед Али Хаменеи в четверг привел к присяге Хасана Рухани в должности президента страны, сообщает иранский телеканал "Пресс-ТВ".

По его данным, в инаугурационной речи Х.Рухани пообещал продолжить усилия для прекращения изоляции страны. "Изоляция для нас никогда не была приемлемой" - заявил Х.Рухани на церемонии присяги перед собравшимися политиками, чиновниками и военными.

"Ядерная сделка является признаком доброй воли Ирана на международной арене", - сказал президент, имея в виду соглашение 2015 года с мировыми державами об ограничении атомной программы Тегерана в обмен на ослабление санкций.

Выборы президента Ирана состоялись 19 мая. По их итогам Х.Рухани был переизбран на второй срок.

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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПРИСЯГА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]