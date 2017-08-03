В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 и пострадали 6 человек - МВД

Два человека погибли в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана четырех дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.
В зафиксированных ДТП также пострадали шесть человек.
За сутки на территории республики было зафиксировано 99 преступления, 24 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".
По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 41 человека.
Зафиксировано девять фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Р.Бабаев
Армения обстреляла позиции азербайджанских военных из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Евросоюз назначил нового посла в Азербайджан
Армения обстреляла позиции азербайджанских военных из пулеметов - Минобороны Азербайджана
Азерэнержи в январе-июле увеличил выработку электроэнергии на 1%
Венесуэла всё ближе к дефолту, до конца года необходимо погасить долги на $5 млрд
Манат и доллар сохранили позиции на валютном аукционе в четверг
Президент Алиев принял участие в открытии новых социальных объектов на северо-западе Азербайджана
Президент Алиев совершает поездку на северо-запад республики
Евросоюз выделит Азербайджану 13,5 млн. евро на развитие сферы АПК в Лянкаране
Президент Узбекистана уволил главу гостелерадиокомпании, не справившегося с ее модернизацией
Генсек НАТО осудил нападение на конвой альянса в Кандагаре
На фоне поддержки со стороны США премьер Грузии уверен в возможности мирного урегулирования конфликтов
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Компания Bakcell провела очередной семинар на тему «Введение в область мобильных телекоммуникаций»
Стартовал проект «Школа обучения», для молодых людей с ограниченными физическими возможностями, проживающих в регионах страны
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»