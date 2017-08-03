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Регион 03.08.2017 12:42

На фоне поддержки со стороны США премьер Грузии уверен в возможности мирного урегулирования конфликтов

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили считает важной поддержку США с точки зрения мирного урегулирования конфликтов.

"Мы должны привести страну к объединению, конечно же, мирным путем и еще более последовательно осуществить наши приоритеты, чтобы принести стране благополучие", - заявил перед началом заседания правительства в четверг глава Г.Квирикашвили, комментируя итоги визита в Тбилиси вице-президента США Майка Пенса.

По его словам, крайне важно, что американский вице-президент четко заявил о твердой поддержке Вашингтоном территориальной целостности Грузии и евроатлантических стремлений страны.

Г.Квирикашвили при этом выразил благодарность США за позитивные оценки деятельности грузинского правительства, что, по его словам, возлагает на Тбилиси еще большую ответственность.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, США, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]