На фоне поддержки со стороны США премьер Грузии уверен в возможности мирного урегулирования конфликтов

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили считает важной поддержку США с точки зрения мирного урегулирования конфликтов.

"Мы должны привести страну к объединению, конечно же, мирным путем и еще более последовательно осуществить наши приоритеты, чтобы принести стране благополучие", - заявил перед началом заседания правительства в четверг глава Г.Квирикашвили, комментируя итоги визита в Тбилиси вице-президента США Майка Пенса.

По его словам, крайне важно, что американский вице-президент четко заявил о твердой поддержке Вашингтоном территориальной целостности Грузии и евроатлантических стремлений страны.

Г.Квирикашвили при этом выразил благодарность США за позитивные оценки деятельности грузинского правительства, что, по его словам, возлагает на Тбилиси еще большую ответственность.