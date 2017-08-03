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Спорт 03.08.2017 12:45

Владимир Кличко завершил боксерскую карьеру - СМИ

Украинский боксер Владимир Кличко, как говорится, повесил свои перчатки на гвоздь, сообщает немецкое издание Sport Bild.

Корреспондент издания на своей странице в микроблоге Твиттер в четверг написал, что В.Кличко завершает карьеру, и матча-реванша против боксера Энтони Джошуа уже не будет.

Официальный сайт Владимира Кличко в настоящее время не работает из-за превышения трафика.

Как сообщалось, 29 апреля экс-обладатель титулов чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO, WBO и WBA 41-летний Владимир Кличко уступил в титульном поединке за пояса по версиям WBA и IBO британцу Энтони Джошуа.

В 11-м раунде боя, который проходил на лондонском стадионе "Уэмбли", соперник дважды отправил украинца в нокдаун, после чего рефери остановил поединок.

Вл.Кличко последний раз выходил на ринг 28 ноября 2015 года, когда проиграл по очкам в титульном поединке британцу Тайсону Фьюри и потерял все свои пояса. После этого стороны несколько раз пытались договориться о реванше, но он так и не состоялся. В октябре 2016 года Т.Фьюри отказался от своих титулов.

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Тэги: УКРАИНА, КЛИЧКО, КАРЬЕРА, ЗАВЕРШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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