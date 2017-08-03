Владимир Кличко завершил боксерскую карьеру - СМИ

Украинский боксер Владимир Кличко, как говорится, повесил свои перчатки на гвоздь, сообщает немецкое издание Sport Bild.
Корреспондент издания на своей странице в микроблоге Твиттер в четверг написал, что В.Кличко завершает карьеру, и матча-реванша против боксера Энтони Джошуа уже не будет.
Официальный сайт Владимира Кличко в настоящее время не работает из-за превышения трафика.
Как сообщалось, 29 апреля экс-обладатель титулов чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO, WBO и WBA 41-летний Владимир Кличко уступил в титульном поединке за пояса по версиям WBA и IBO британцу Энтони Джошуа.
В 11-м раунде боя, который проходил на лондонском стадионе "Уэмбли", соперник дважды отправил украинца в нокдаун, после чего рефери остановил поединок.
Вл.Кличко последний раз выходил на ринг 28 ноября 2015 года, когда проиграл по очкам в титульном поединке британцу Тайсону Фьюри и потерял все свои пояса. После этого стороны несколько раз пытались договориться о реванше, но он так и не состоялся. В октябре 2016 года Т.Фьюри отказался от своих титулов.
Армения обстреляла позиции азербайджанских военных из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Евросоюз назначил нового посла в Азербайджан
Армения обстреляла позиции азербайджанских военных из пулеметов - Минобороны Азербайджана
Азерэнержи в январе-июле увеличил выработку электроэнергии на 1%
Венесуэла всё ближе к дефолту, до конца года необходимо погасить долги на $5 млрд
Манат и доллар сохранили позиции на валютном аукционе в четверг
Президент Алиев принял участие в открытии новых социальных объектов на северо-западе Азербайджана
Президент Алиев совершает поездку на северо-запад республики
Евросоюз выделит Азербайджану 13,5 млн. евро на развитие сферы АПК в Лянкаране
Президент Узбекистана уволил главу гостелерадиокомпании, не справившегося с ее модернизацией
Генсек НАТО осудил нападение на конвой альянса в Кандагаре
На фоне поддержки со стороны США премьер Грузии уверен в возможности мирного урегулирования конфликтов
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Компания Bakcell провела очередной семинар на тему «Введение в область мобильных телекоммуникаций»
Стартовал проект «Школа обучения», для молодых людей с ограниченными физическими возможностями, проживающих в регионах страны
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»